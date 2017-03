Continuar a ler

Jokanovic admitiu que preferia defrontar outro adversário neste momento, até porque o FC Porto está "na melhor fase da época" e que tem demonstrado ser um "verdadeiro candidato ao título".Apesar do favoritismo dos azuis e brancos, o técnico sérvio mantém-se confiante no seu grupo de trabalho para sair da zona de despromoção, algo que não é hábito dos 'alvinegros'."Nos últimos 15 anos, o Nacional nunca esteve nesta situação mas temos de levantar a cabeça e trabalhar. Temos bons jogadores, temos melhorado ultimamente e ainda há 11 jogos para fazer o tudo por tudo para levar a equipa a bom porto até ao final da época", salientou.A pressão é cada vez maior na Choupana, pois Jokanovic ainda não venceu desde que substituiu Manuel Machado no comando técnico dos madeirenses, algo que encarou com normalidade."Nós somos profissionais, temos que saber lidar com isto. Os sócios têm todo o direito [de criticar]. A única coisa que peço é que nos apoiem nos 90 minutos, porque precisamos deles para sairmos desta situação", comentou.À imagem do que havia dito na antevisão do jogo com o Benfica na Luz, Jokanovic recusou a ideia de levar um 'autocarro' para o Dragão, porque garante ser obrigatório marcar para conseguir pontuar e quer também deixar uma boa imagem da equipa.