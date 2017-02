Jota vai ser alvo de uma intervenção cirúrgica ao nariz, depois de ter contraído uma fratura após choque com adversário durante o jogo com o Belenenses.O médio deverá falhar o dérbi com o Marítimo, assim como os lesionados Víctor García, Hamzaoui, Witi e Mauro Cerqueira. Sequeira acalenta algumas esperanças de recuperar para o jogo dos Barreiros.

Autor: Emanuel Pestana