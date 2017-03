Continuar a ler

O antigo futebolista do Nacional confia num final de época positivo. "Chegou a altura pessoal. Ainda se vão rir muito de quem hoje se ri de vocês. No último jogo vamos estar a comemorar e vou-vos ler isto em voz alta no balneário", escreveu Márcio.Leia o texto integral da mensagem remetida esta quinta-feira por Márcio Madeira a todos os nacionalistas e, em particular, aos jogadores às ordens do treinador Predrag Jokanovic:"Olá pessoal.Alguns adeptos já me tinham pedido para vos escrever ou fazer um vídeo a passar-vos força.Não me achei suficientemente relevante para isso.Não sou uma figura do clube como o eterno Patacas.Nem marquei muitos golos como o Adriano ou o Nenê.Eu "apenas" gostava de vestir essa camisola.Mas percebi no tempo que aí estive que para os adeptos esse "apenas" chegava.Esse "apenas" era tudo para eles.Gostar de vestir a camisola alvinegra.Fosse um minuto ou 90.Fosse apenas para aquecer como foram tantas vezes.Pois bem.O meu nome é Márcio Madeira.Muitos de vocês não sabem quem sou mas isso é pouco importante nesta altura.Fui jogador do Nacional da Madeira durante dois anos.Não era muito utilizado porque a qualidade dos meus colegas não deixava.Mas isso também não é importante.Não tenho uma costela madeirense.Tenho uma filha e isso faz-me sentir essa ilha e esse clube como poucos.Conheço e joguei com e contra a maior parte de vocês.Pudesse e voltaria a jogar.Mas o meu tempo ao contrário do vosso já acabou.Eu não posso fazer mais nada.Vocês podem fazer tudo.Assinei contrato com o mesmo Presidente que vocês.Até tenho saudades das reuniões com ele em que eu quase falava.Trabalhei com essa mesma equipa técnica.Com o mesmo departamento médico.Com o meu querido Adriano que na altura era apenas o roupeiro.E agora já é chefe do departamento organizacional da secção dos equipamentos.Foi graças ao Mister Joka que realizei o sonho de jogar na 1:ª Liga.Foi também graças a ele que não sonhei muitas vezes.Sei o que pensam dele pois eu também já pensei.Mas acreditem que ninguém quer o sucesso do Nacional mais do que ele.Ninguém gosta mais disso que ele.E apesar da forma exigente e dura que fala com a maior parte de vocês.Ninguém quer o vosso sucesso mais do que ele.Sei que estão a passar uma fase má.Nada vos sai bem.Tudo vos sai mal.A mesma bola que antes batia na trave e entrava.Hoje bate na trave e ainda vos bate na cara.E ao bater na vossa cara ainda sai contra-ataque e golo deles.Tem sido assim em largos períodos da época.Já tinha sido assim com o Professor Machado.Mas está na altura de virar a página.De acabar com as lamentações.Somos nós que escolhemos a nossa sorte ou o nosso azar.Eu acredito.Mas pouco ou nada importa se vocês não acreditarem.Confiem uns nos outros.Sejam determinados.Lembrem-se da vossa luta para chegar ao topo do futebol português.Sim porque jogar no Nacional é jogar no topo.Lembrem-se dos sacrifícios que fizeram.Da vossa família.Dos vossos amigos.Do quanto eles querem que vocês ganhem.Pouco me interessa se é o Bento a chutar e o Zequinha a defender.Se é o Salvador a ganhar as bolas de cabeça e o Tobias a ganhar com os pés.Ou se o Jota e o Campos são da formação e o Tiago Rodrigues não.Nada disso importa nesta altura.Esqueçam os nomes na parte de trás das camisolas.Lembre-se sim do símbolo que têm no peito.Começa este domingo.Tenho a certeza que domingo viramos a página juntos.Começa uma nova fase.A fase em que vamos ganhar.Juntos.Os que jogam e os que não jogam.Ninguém de vocês sabe o que é estar de fora tão bem como eu.Mas no banco ou no campo.Sempre quis ganhar.Mais do que jogar.Eu queria era ganhar e fazer parte de uma equipa vencedora.Eu fiz e vocês também vão fazer.Chegou a altura pessoal.Ainda se vão rir muito de quem hoje se ri de vocês.No último jogo vamos estar a comemorar e vou-vos ler isto em voz alta no balneário.Eu ou o Hamzaoui que também lê bem em português.Domingo não estarei nesse estádio.Mas o meu pensamento estará.Chega de desculpas.Vamos fazer por acontecer.Boa sorte."