O médio esloveno Mezga é o terceiro reforço de inverno do Nacional, confirmou esta quarta-feira oficialmente o clube da Liga NOS. O futebolista, de 22 anos, rescindiu o contrato que mantinha com o Maribor, tendo rubricado um compromisso com o emblema madeirense válido até final da temporada.Tal como o médio egípcio Zizo, emprestado pelos belgas do Lierse, também reforço dos alvinegros, Mezga tomou parte na sessão de trabalho do plantel, que prepara a visita do Arouca, agendada para as 16 horas de sábado, no Estádio da Madeira. Mezga e Zizo juntaram-se assim ao guarda-redes Adriano Facchini, que se constituiu como primeiro reforço a chegar à Choupana, desde a abertura do mercado de inverno.

Autor: Lusa