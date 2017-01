O plantel liderado por Jorge Casquilha conta desde esta segunda-feira com mais um futebolista, com vista a uma melhoria de qualidade na frente de ataque e também manter viva a esperança em subir na tabela classificativa. O União da Madeira chegou a acordo com o Nacional e Grêmio Anápolis para que o extremo Roniel represente os unionistas até ao final da temporada por empréstimo.Este brasileiro de 22 anos e 1,78 metros e que já passou pelo FC Porto B (29 jogos e 2 golos, na temporada de 2014/15), não singrou na turma alvinegra, onde apenas realizou 6 partidas e apontou 1 golo. Agora, tenta relançar a carreira na 2ª Liga, prometendo "fazer golos e boas exibições".O grupo de trabalho deve ficar fechado com esta entrada, havendo ainda a possibilidade de se registar uma saída. O regresso ao trabalho após dois dias de folga, está agendado para terça-feira, às 10 horas, no complexo do clube, na Camacha.

Autor: João Manuel Fernandes