Num curto comunicado, difundido no site oficial do clube, pode ler-se :"Muitos parabéns Cristiano por mais esta grande conquista. O Nacional felicita o seu antigo atleta por ter sido distinguido pela quarta vez como melhor jogador do mundo para a FIFA. Um prémio totalmente merecido e que reflete o enorme potencial e profissionalismo de um jogador único na história da modalidade".O internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizou em Zurique, na Suíça.Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista France Football, conquistou o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid, e o Europeu pela seleção portuguesa.O argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), que se estreia no 'top-3', foram os adversários do português.Os votos para o prémio FIFA foram efetuados por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitães das seleções e adeptos. Os quatro têm um peso igual no resultado final (25% cada).