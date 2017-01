O defesa Nuno Campos foi titular frente ao Sp. Braga, devido à lesão de Victor Garcia, e voltou a jogar, o que não acontecia desde outubro."Foi um bom regresso. Foi-me dada uma oportunidade e acho que aproveitei bem", considerou, valorizando, também, o empate frente ao Braga: "É uma equipa complicada, que joga sempre para ganhar. Foi um bom ponto para nós".Confiando que o grupo vai conseguir sair da situação classificativa atual, o lateral aponta ao jogo com o V. Setúbal com o desejo de vitória. "Vamos lá para ficar com os 3 pontos", disse.

Autor: Emanuel Pestana