Predrag Jokanovic lamentou que o Nacional não tenha conseguido pontuar frente ao V. Setúbal. "Fiquei frustrado com o resultado, mas no futebol o que conta é a eficácia. Tivemos três ou quatro oportunidades para marcar, mas não conseguimos. Sabíamos que quem marcasse sairia vitorioso. Não merecíamos perder. A eficácia do Vitória fez a diferença", disse o treinador do Nacional."Estou satisfeito e, ao mesmo tempo, triste pelo comportamento da equipa. Trabalhámos bem, mas não conseguimos marcar golo. Não merecemos perder. Se sofrêssemos o golo mais cedo, poderíamos ter dado outro rumo ao jogo", prosseguiu.Predrag Jokanovic destacou o progresso que sente na equipa. "Quando cheguei, a primeira preocupação era não sofrer golos. Sofríamos muitos. Evoluímos, mas falta mais qualquer coisa. Com 0-0 não se ganha jogos. Temos que melhorar. Um ponto não chega, temos que marcar para conseguir vitórias", concluiu.

Autor: Lusa