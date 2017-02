Continuar a ler

"Não conseguimos jogar da forma delineada e abrimos muitos espaços atrás, para o Belenenses, nos últimos cinco minutos. O empate no final foi justo. Era importante ganharmos, mas não conseguimos. Voltámos a ser confrontados com mais uma lesão, do Mauro Cerqueira, no aquecimento. Estas mudanças também não ajudam a equipa", sublinhou Predrag Jokanovic, mantendo a esperança na recuperação e agradecendo o apoio dos adeptos.



Predrag Jokanovic reconhece que este domingo o Nacional não conseguiu, frente ao Belenenses, "jogar da forma delineada" e, em consequência disso, acabou por consentir um empate "justo", numa partida que era "importante" ganhar."Na primeira parte, estivemos melhor. Marcámos um golo e pensei que, mais cedo ou mais tarde, a equipa ia marcar o segundo golo, mas faltou tranquilidade. Tivemos oportunidades para 'matar' o jogo, mas, como não marcámos, tenho de ser justos e dizer que, depois do empate do Belenenses, não conseguimos ser a equipa que tínhamos sido", reconheceu o treinador do Nacional, lamentando os espaços que a equipa abriu nos instantes finais do encontro.

