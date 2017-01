Continuar a ler

No entanto, o técnico dos insulares alertou os seus jogadores, para o poderio dos sadinos, que esta época fizeram a 'vida negra' aos 'grandes'."Espero que, em Setúbal, a equipa apresente o nível de jogo, que apresentou na última jornada, frente ao Braga [0-0]. Se o fizer, podemos conseguir um bom resultado", destacou Predrag Jokanovic na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.Para Jokanovic, jogar em Setúbal "não é nada fácil", até porque, esta época, os sadinos já tiraram pontos aos denominados grandes, ao empatarem com o FC Porto e Benfica e terem afastado o Sporting da Taça da Liga."Esse historial é bem demonstrativo de que o Vitória de Setúbal não é uma equipa qualquer, ainda por cima, quando joga no seu campo", alertou o treinador da formação da Choupana.Na sua estreia no comando da equipa, na última jornada, o Nacional empatou 0-0 com o Braga, mas este resultado, apesar de positivo, conforme afirmou, teria sido melhor se a equipa tivesse conquistado os três pontos."Estou ciente de que, se tivéssemos ganho ao Braga, estaríamos agora bem mais moralizados, mas o empate não foi um mau resultado, visto que defrontámos o terceiro classificado do campeonato. Fazer ponto por ponto não nos serve, temos mesmo que começar a ganhar e este jogo em Setúbal enquadra-se nessa filosofia", cosiderou o técnico sérvio dos 'alvinegros'.Ainda assim, Jokanovic confia nos seus jogadores, afirmando que a equipa teve "uma boa semana de trabalho" e, por isso, está confiante num bom resultado, tendo a certeza de que, se o Nacional jogar da mesma forma como fez contra o Braga, poderá trazer "um bom resultado do Bonfim"."Este jogo é muito importante, pois se acabarmos a primeira volta com 15 pontos será muito positivo para encararmos a segunda volta. Não é um jogo decisivo, mas é muito importante para o nosso futuro", observou o treinador da equipa madeirense.Relativamente a reforços, Jokanovic respondeu de forma lacónica: "Estou satisfeito com os jogadores que tenho, mas o mercado de transferências está aberto e tanto podem sair como entrar jogadores".O Nacional, 17.º classificado, com 12 pontos, desloca-se na tarde (16:00) de sábado ao reduto do Vitória de Setúbal, 11.º colocado, com 19, em jogo relativo à 17.ª jornada da Liga NOS, que será arbitrado por Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real.