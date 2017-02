Houve chicotada na Choupana, mas por agora... sem efeitos nos resultados. Este domingo, o Nacional voltou a não conseguir vencer - algo que não faz desde 11 de dezembro - e, no final da partida com o Feirense , Predrag Jokanovic confessou que a fase da equipa madeirense não é fácil."É muito difícil lidar com esta pressão, de precisar de vitórias, em oito jogos empatámos cinco, mas merecíamos ter ganhado quatro. Se acontecesse uma vitória nesses jogos, estaríamos agora muito melhores", começou por admitir o técnico dos insulares, passando depois à análise da partida propriamente dita:"Na primeira parte falhámos quatro oportunidades flagrantes de golo e não se pode perder este tipo de lances. Fomos melhores e tivemos oportunidades para marcar, mas, uma vez mais, faltou-nos eficácia. Estou muito triste, os jogadores estão tristes e os adeptos também, pois merecíamos ganhar este jogo. Na segunda parte, quase que não houve futebol. Não estivemos tão bem, não sei explicar o porquê. Houve menos futebol e tivemos menos oportunidades de golo", finalizou.

Autor: Lusa