"O Nacional acabou por marcar contra a corrente do jogo, mas, na segunda parte, pelo que fizemos e da forma como entrámos, acabámos por dominar, contra uma equipa forte fisicamente, que nos causou problemas em lances de bola parada", reconheceu o técnico do Belenenses, terminando com a única conclusão possível: "Analisando os 90 minutos, nós fomos superiores e deveríamos ter saído daqui com os 3 pontos" "Queríamos marcar primeiro, pois sabíamos da intranquilidade do Nacional, uma equipa que neste momento está numa situação complicada. Psicologicamente, não é bom para os jogadores. Por isso, tentámos aproveitar para conseguir marcar rápido e chegar primeiro à vantagem. Mas não conseguimos", constatou Quim Machado, defendendo que a equipa treinada por Jokanovic acabou por ser feliz."O Nacional acabou por marcar contra a corrente do jogo, mas, na segunda parte, pelo que fizemos e da forma como entrámos, acabámos por dominar, contra uma equipa forte fisicamente, que nos causou problemas em lances de bola parada", reconheceu o técnico do Belenenses, terminando com a única conclusão possível: "Analisando os 90 minutos, nós fomos superiores e deveríamos ter saído daqui com os 3 pontos"

Quim Machado considera que o Belenenses foi penalizado pelo empate consentido este domingo no terreno do Nacional, tantas foram as "oportunidades flagrantes" de que dispôs, ao longo dos 90 minutos, e que não conseguiu transformar em golos."Este resultado não é justo, pelas oportunidades flagrantes que tivemos. Começámos o jogo com uma, do Juanto, e acabámos o jogo da mesma forma, com outra, do André Sousa", exemplificou o treinador da equipa do Restelo, explicando o que falhou na abordagem ao encontro da Choupana.

Autor: Lusa