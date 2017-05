Rui Alves diz este sábado que a hegemonia do Benfica, que se sagrou tetracampeão, é visível em vários aspetos e considera que qualquer um dos três grandes "estão bem geridos".



"O futebol português vive com muitos desequilíbrios e a forma como está organizado gera uma nuvem que paira relativamente aos factores externos às quatro linhas. O Benfica não tinha um ciclo assim há muito tempo. Quando ganhas um, depois outro e outro, a continuidade origina um domínio de todas as situações quer dentro de campo, quer em relação ao que rodeia o jogo. Nos bastidores, o Benfica é mais forte do que era há 15 anos. Além disso, há uma diferença em relação à hegemonia do FC Porto de há uns anos: o Benfica controla também a comunicação social", refere o presidente do Nacional em entrevista ao 'Correio da Manhã'.





Continuar a ler

Sobre a queda do FC Porto, explica: "Os líderes influenciam, como é óbvio, mas é uma questão de ciclos que acontecem em grandes instituições. Vieira tem um grande mérito mas Pinto da Costa é um enorme líder e ainda pode dar muitas alegrias aos adeptos do FC Porto. Não está acabado."



Rui Alves diz que tem com os presidentes dos três grandes uma "relação de respeito acima de tudo", garantindo que ão privilegia a ligação com nenhum.





Sobre a queda do FC Porto, explica: "Os líderes influenciam, como é óbvio, mas é uma questão de ciclos que acontecem em grandes instituições. Vieira tem um grande mérito mas Pinto da Costa é um enorme líder e ainda pode dar muitas alegrias aos adeptos do FC Porto. Não está acabado."Rui Alves diz que tem com os presidentes dos três grandes uma "relação de respeito acima de tudo", garantindo que ão privilegia a ligação com nenhum.

Autor: Sandra Lucas Simões