O Granada anunciou esta sexta-feira, no site oficial, a contratação do guarda-redes do Nacional, Rui Silva. O guardião, de 22 anos, vinha a ser peça-chave na equipa madeirense tendo alinhado em 20 jogos esta temporada.O contrato com o clube da 1.ª liga espanhola é de 4 anos e os valores não são conhecidos. Depois de 5 épocas e meia no Nacional da Madeira, o guardião terá agora a primeira experiência no estrangeiro.