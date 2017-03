Continuar a ler

Em relação ao sucedido no último jogo, frente ao Paços de Ferreira (empate 1-1), na segunda-feira, o futebolista dos alvinegros foi perentório na análise: "Foi um jogo atípico, esquisito mesmo, pelo vento que se fez sentir na Choupana. Criámos mais e melhores oportunidades que o adversário. Sabemos que faltam nove jogos e que, até agora, temos dado tudo para ficar com os três pontos e regressarmos às vitórias, mas ainda não foi desta que o conseguimos, apesar de termos sido superiores ao Paços de Ferreira."Em termos pessoais, Agra reconhece que a época não tem sido a melhor, mas descarta o facto de não estar a ser ajudado pelos companheiros: "Na época passada fiz aquela que considero ter sido uma das melhores da minha carreira. Sinto que não estou a fazer uma época brilhante, mas não é também pela equipa não me estar a ajudar, até porque um jogador por si só não faz uma equipa. É um acumular de situações, não temos tido sorte, mas quando estamos a fazer e a dar tudo de nós, vemos algumas notícias nos jornais que nos entristecem."E prosseguiu: "Porque dizem tanta coisa? E se fosse outra equipa, fariam as mesmas críticas? Acho que não, mas uma coisa é certa, vamos dar tudo para conseguirmos os pontos necessários para a manutenção da equipa na I Liga."O Nacional , 17.º classificado com 17 pontos, defronta pelas 18:15 de sábado, em Alvalade, o Sporting, terceiro com 51, em jogo relativo à 26.ª jornada da Liga NOS.