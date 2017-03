Continuar a ler

Mudança



O programa de preparação da deslocação ao Porto sofreu ontem uma alteração. O treino previsto para a Camacha, de manhã, foi anulado e o plantel trabalhou de tarde na Choupana. Víctor García realizou treino integrado mas condicionado, enquanto Witi e Mauro Cerqueira trabalharam com maiores limitações. O programa de preparação da deslocação ao Porto sofreu ontem uma alteração. O treino previsto para a Camacha, de manhã, foi anulado e o plantel trabalhou de tarde na Choupana. Víctor García realizou treino integrado mas condicionado, enquanto Witi e Mauro Cerqueira trabalharam com maiores limitações.

O Nacional desloca-se ao Dragão numa altura em que atravessa uma seca de vitórias que não tem comparação desde o regresso ao escalão principal, em 2002/03. Há dez jogos sem somar os três pontos – dois ainda sob o comando de Manuel Machado e os restantes oito já com Jokanovic ao leme – a equipa insular acumula recordes negativos numa temporada que está ser completamente anómala na Choupana.O registo negativo mais aproximado ao atual aconteceu na época passada, com oito jornadas sem ganhar. Nessa altura, o grupo arrancou para uma segunda volta de grande nível que quase garantiu a Liga Europa. Desta vez, contam-se 82 dias sem um resultado vitorioso (o último foi a 11 de dezembro, frente ao Tondela, por 3-2), o que não deixa as hostes nacionalistas nada otimistas antes de um jogo tão exigente como o que espera a equipa amanhã.

Autor: Emanuel Pestana