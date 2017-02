Continuar a ler

O jogador dos 'alvinegros' relativiza o facto de o adversário ter sofrido duas derrotas seguidas: "Não será um Benfica fragilizado. Antes pelo contrário, vai ser ainda mais difícil, uma vez que a equipa vai jogar em casa e demonstrar, diante do seu público, a pretensão que tem de voltar às vitórias."Com sete reforços contratados no mercado de 'inverno', Sequeira afirma que essa é uma situação positiva para a equipa, uma vez que, no seu entender, "vieram para ajudar a equipa".Quanto ao último lugar que o Nacional ocupa na tabela classificativa, a par do Tondela, Sequeira confia numa segunda volta "muito melhor do que a primeira".Para o jogo com o Benfica, o técnico do Nacional, o sérvio Predrag Jokanovic, não deverá contar com o defesa Vítor Garcia nem com o avançado Hamzaoui, com problemas de ordem física.O Nacional, 17.º classificado com 13 pontos, defronta pelas 18H de domingo, no estádio da Luz, o Benfica, líder com 45, em partida da 20.ª jornada da Liga NOS.