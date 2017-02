Continuar a ler

Numa análise à equipa de Santa Maria da Feira, o adjunto dos insulares disse que "é uma equipa bem rotinada nas saídas para o contra-ataque, bem definidas, que quando jogam fora de casa, criam imensos problemas aos adversários", além de considerar que "disputa cada lance com muita intensidade".Relativamente à sua equipa, o técnico diz ter também um plantel de qualidade, mas que, devido às circunstâncias em que se encontra, "por vezes as questões anímicas e emocionais influenciam o rendimento dos jogadores", afirmando mesmo que esse é um processo "que também tem sido trabalhado".João Abel Silva acredita que, brevemente, a equipa deixará os lugares de despromoção em que se encontra."Acho que seremos capazes de sair desta situação, com o apoio dos nossos adeptos, mas também quero lembrar que os jogos têm 90 minutos e que, muitas vezes, se ganham nos últimos instantes, por isso, peço aos adeptos que nos ajudem durante todo o jogo, porque isso será muito importante para nós", sublinhou.Na sua opinião, o facto de o Moreirense, adversário direto, ter perdido (1-0) na sexta feira com o Guimarães, e hoje o Estoril-Praia ter partida difícil frente ao Sporting, não serve de nada. "Independentemente disso, temos de estar focados apenas em nós, nos nossos jogos, os quais teremos que ganhar em casa e também pontuar fora", observou.O Nacional, 17.º classificado, com 15 pontos, e o Feirense, 13.º colocado, com 25, defrontam-se no Estádio da Madeira, no Funchal, a partir das 16:00 de domingo, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.