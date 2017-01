O médio Washington levou ontem uma mensagem de esperança à sala de imprensa da Choupana, onde revelou que acredita na recuperação na tabela: "Vejo que o grupo está motivado, com muito querer e empenho. Acredito que em breve estaremos no caminho certo. Quando a bola a começar a entrar as coisas vão mudar".Face a situação da equipa, a receção ao Arouca é vista como mais uma final. "Temos de saber utilizar o fator casa para conseguir a vitória. Estamos cientes de que precisamos de ganhar e vamos fazer tudo para ficar com os 3 pontos".

Autor: Emanuel Pestana