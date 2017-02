O médio Willyan destacou a exibição da equipa frente ao Marítimo, considerando que a mesma é um sinal de confiança para o futuro. "O grupo provou mais uma vez que tem qualidade e que pode lutar para subir muitas posições na classificação", disse à sua assessoria de imprensa.Sublinhando também "a personalidade" que a equipa demonstrou num jogo de "muita rivalidade", Willyan refere, no entanto, que a satisfação só seria "completa" se o Nacional tivesse saído com os 3 pontos.A equipa regressa na tarde de quarta-feira ao trabalho para preparar a receção ao Feirense, na qual Predrag Jokanovic voltará a contar com Vítor Gonçalves, que cumpriu um jogo de castigo no dérbi.Entretanto, o clube lançou uma campanha junto dos sócios para levarem a família e amigos ao futebol, no próximo domingo, e dar um maior apoio à equipa.

Autor: João Manuel Fernandes