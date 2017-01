Continuar a ler

"Trabalhámos a semana toda para ir a Setúbal ganhar os três pontos ou conseguir ao menos um empate. No final, sofremos outra vez um golo de bola parada. Já é segunda-feira e temos uma semana importante pela frente para conseguir os três pontos em Chaves". Sobre o facto de o Nacional não pontuar desde a 13ª jornada, o jovem futebolista garante que não é algo que preocupe o grupo às ordens de Jokanovic.



"Preocupava-me se a equipa não criasse oportunidades de golos mas vê-se que criamos bastante. É um momento menos bom da equipa mas acredita que vamos dar a volta em Chaves. Não há jogos fáceis. Todos os jogos são difíceis. A equipa está a treinar bem e a jogar bem. Acredito que vamos lá fazer outro grande jogo."



Willyan foi operado ao menisco esquerdo em novembro e apenas em 2017 fez o primeiro jogo como titular. O avançado brasileiro, de 22 anos, reiterou que ainda não está na melhor forma."Não me sinto ainda naquela forma da época passada. Tenho muito de trabalhar para chegar lá. Já começo a sentir-me bastante bem dentro de campo, especialmente no aspeto físico. Espero que daqui a um ou dois jogos possa ajudar a equipa com golos", apontou durante a conferência de imprensa levado esta segunda-feira. Com o foco ainda na derrota do fim-de-semana, ante o V. Setúbal (1-0), Willyan disse que "foi uma pena" o novo desaire ter acontecido e logo perto do término do encontro.

Autor: Flávio Miguel Silva