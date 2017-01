O Nacional oficializou esta sexta-feira a contratação de Zizo, depois deter dado conta das conversações entre os alvinegros e o Lierse. No site oficial, o clube da Primeira Liga anunciou a chegada do médio, de 22 anos, por empréstimo, com opção de compra.Zizo, como é conhecido no futebol, nasceu no Egito com o nome de Ahmed Sayed. Fez toda a carreira profissional ao serviço do Lierse, na Bélgica, onde está desde 2013.

Autor: Flávio Miguel Silva