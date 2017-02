Continuar a ler

Por comparação ao jogo com o Vitória de Setúba l (vitória por 2-1), na última jornada, o técnico pacense, que alargou a lista a 20 elementos, voltou a incluir nos convocados João Góis e Minhoca, em substituição de Christian e Mateus, este último por lesão (mialgia na coxa direita).Miguel Vieira, com um traumatismo no pé esquerdo, continua aos cuidados do departamento médico, numa lista de ausentes extensiva a Ricardo, condicionado.Os guarda-redes João Pinho e Yerjet, o defesa Francisco Afonso, o médio André Sousa e o avançado Cícero completam a lista de ausentes, todos por opção técnica.No histórico de resultados entre as duas equipas, o Rio Ave leva clara vantagem a jogar como visitado, somando quatro vitórias em 10 jogos, contra apenas um triunfo do Paços de Ferreira, por 2-1, a 21 de fevereiro de 2010, há pouco mais de sete anos.O Paços de Ferreira, no 14.º lugar, com 23 pontos, oito de vantagem para os lugares de descida, defronta o Rio Ave, 10.º, com 28, no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, a partir das 20:30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Tiago Antunes, da associação de Coimbra.Rafael Defendi e Mário Felgueiras;Bruno Santos, Gégé, João Góis, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro;Pedrinho, Filipe Melo, Ivo Rodrigues, André Leal, Minhoca e Vasco Rocha;Welthon, Luiz Phellype, Ricardo Valente, Tony Taylor, Barnes e Medeiros.