O Paços de Ferreira inaugurou ontem a nova bancada norte no Estádio Capital do Móvel, que foi destinada exclusivamente a adeptos do Benfica.Com a lotação esgotada desde a passada quarta-feira, o recinto desportivo registou uma enchente com 9.076 espectadores. O anterior recorde havia sido alcançado na segunda jornada, com a visita do Sporting, numa altura em que as obras no recinto desportivo ainda não estavam concluídas.Convém sublinhar que os tricampeões nacionais jogaram praticamente em casa, pois a grande maioria dos adeptos apoiou do início ao fim do desafio a formação orientada por Rui Vitória, que foi logo recebida em clima de grande euforia.