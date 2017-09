Continuar a ler

Com as duas equipas a apresentarem muitas alterações em relação aos 'onzes' que alinharam no fim de semana, foram os 'castores' quem exibiu melhor futebol, dominando grande parte da primeira metade, período em que dispuseram de duas boas ocasiões para marcar.Mabil (16') e Bruno Moreira (35') ficaram perto do golo, com ambos os remates a saírem muito perto dos postes, enquanto o Leixões, aos 34', dispôs de boa situação à entrada da área, quando Youssouf atirou cruzado ao lado do poste direito, após um raro contra-ataque.Mais atento às perdas de bola da equipa visitante, o Leixões chegou à vantagem ao minuto 55, quando Stephen lançou na direita Okitokandjo, para um cruzamento em cima da linha de fundo, cuja emenda de Belima, no segundo poste, resultou em golo.Por cima no jogo, o Leixões ficou perto do 2-0 quando Okitokandjo (68') saiu da marcação e atirou em arco de fora da área, levando a bola a embater no poste esquerdo. Cinco minutos volvidos, o mesmo jogador não aproveitou um deslize de Rui Correia, atirando para defesa de Mário Felgueiras.Luiz Phellype (85') teve o empate nos pés num lance em que a defesa do Leixões deu espaço na área, mas o remate acabou por sair sobre o travessão, naquela que foi a fase de maior assédio dos pacenses. Um minuto depois, de livre direto, Welthon tirou tinta do poste esquerdo.1-0, Belima, 55 minutosYeerJeti, Jorge Silva, Wei, Ricardo Alves, Belly, Stephen, Amine, Bruno Lamas, Belima (Kukula, 73'), Derick (Youssouf, 10') e Okitokandjo (Saná, 87').Nuno Pereira, Matheus, Luís Silva, Saná, Youssouf, Evandro Brandão e Kukula.João Henriques.Mário Felgueiras, Bruno Santos, Ricardo, Rui Correia, Francisco Afonso, André Leão (Mateus, 60'), André Leal (Welthon, 56'), Vasco Rocha, Mabil (Luiz Phellype, 70'), Xavier e Bruno Moreira.João Pinho, McGowan, Welthon, Diego Medeiros, Mateus, Miguel Vieira e Luiz Phellype.Vasco Seabra.Hélder Malheiro (AF Lisboa).Cartão amarelo para André Leal (5'), Wei (33'), Amine (36'), Vasco Rocha (42') e Rui Correia (65').cerca de 500 espectadores.