Continuar a ler

Até agora a medida não teve impacto público porque o Sporting é o primeiro dos grandes a visitar o Estádio Capital do Móvel, exigindo medidas de segurança acima do que ocorre nos outros encontros. Todavia, será para aplicar também com Benfica e FC Porto.



De resto, um episódio ocorrido na partida em casa, com o V. Guimarães, em agosto, serviu de alerta em relação à necessidade de impor medidas de segurança mais apertadas. Um adepto entrou para a bancada de sócios do P. Ferreira com uma camisola do Benfica, suscitando inicialmente a ira dos apoiantes vitorianos que estavam noutro sector, mas que depois se estendeu aos próprios associados do emblema da casa. A situação tornou-se insustentável e o referido espectador teve de ser expulso do estádio ao intervalo, para evitar incidentes graves. Até agora a medida não teve impacto público porque o Sporting é o primeiro dos grandes a visitar o Estádio Capital do Móvel, exigindo medidas de segurança acima do que ocorre nos outros encontros. Todavia, será para aplicar também com Benfica e FC Porto.De resto, um episódio ocorrido na partida em casa, com o V. Guimarães, em agosto, serviu de alerta em relação à necessidade de impor medidas de segurança mais apertadas. Um adepto entrou para a bancada de sócios do P. Ferreira com uma camisola do Benfica, suscitando inicialmente a ira dos apoiantes vitorianos que estavam noutro sector, mas que depois se estendeu aos próprios associados do emblema da casa. A situação tornou-se insustentável e o referido espectador teve de ser expulso do estádio ao intervalo, para evitar incidentes graves.

Promete tornar-se polémica a decisão da SDUQ do P. Ferreira em impedir a entrada de adereços do Sporting na bancada destinada aos sócios dos castores. Quando isso sucedeu com o Benfica, tanto em Chaves como no Bessa, as ondas de choque foram grandes, pelo que os pacenses já estão preparados para a tempestade mediática que pode irromper nos próximos dias."Trata-se de uma decisão interna que abrange todos os jogos, pois a bancada de sócios é exclusiva para os associados e não se vendem bilhetes para aí", explicou fonte do clube a Record.

Autor: José Santos