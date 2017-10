Continuar a ler

O médio será titular no meio-campo do Paços de Ferreira e continua a ser um jogador importante na estratégia que Vasco Seabra pretende implementar para poder manter-se na prova e assim atenuar a fraca prestação na Taça CTT, em que está praticamente sem possibilidades de seguir em frente para a próxima fase.



A estreia do Paços de Ferreira na Taça de Portugal será frente a um adversário tradicionalmente difícil de ser superado no seu terreno. A última vitória dos castores em Coimbra aconteceu na época 2011/2012, em jogo para o campeonato, graças a um golo solitário de Arturo Álvarez, num jogo que contou apenas com um elemento que deverá repetir a presença na equipa titular no próximo fim de semana.Nestes cinco anos, o plantel do Paços de Ferreira alterou-se radicalmente e só André Leão terá a proeza de poder repetir o feito e derrotar a Académica para seguir em frente na Taça de Portugal, curiosamente um elemento que também acabou por deixar a Capital do Móvel mas que entretanto regressou.

Autor: José Santos