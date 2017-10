O Estádio do Dragão está longe de significar bons resultados para o Paços de Ferreira. Dos 19 confrontos realizados na condição de visitante, os castores apenas conseguiram empatar por 3 vezes e perderam em 16 ocasiões, a última das quais na época passada, por 4-1. O único golo do Paços de Ferreira foi apontado por Andrezinho, médio que nesta época não tem sido uma aposta regular na equipa titular, mas acredita que poderá repetir a proeza individual se for um dos escolhidos a pisar o relvado do Estádio do Dragão.

"É verdade que não tenho sido titular, mas se for chamado quero dar o meu melhor e, quem sabe, voltar a fazer o gosto ao pé como aconteceu na época passada", referiu. No que diz respeito ao adversário, o jogador, de 22 anos, relativiza sobre quem gostaria de ver a defender a baliza do FC Porto, optando por se concentrar no que realmente pretende conquistar amanhã à noite no Estádio do Dragão. "Queremos mostrar uma boa resposta à eliminação da Taça e o jogo com o FC Porto pode ser o ideal para mostrarmos o nosso real valor e as nossas capacidades."

De resto, o plantel treina na manhã desta sexta-feira à porta fechada, seguindo-se a conferência de imprensa do treinador Vasco Seabra.

Autor: José Santos