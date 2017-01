Augusto Inácio espera encontrar na sexta-feira grandes dificuldades na deslocação ao terreno do P. Ferreira, na partida que abre a 18.ª jornada da Liga NOS. As duas equipas necessitam de conquistar pontos, lembra o técnico do Moreirense, por isso serão os pormenores a fazer a diferença.

"O que vai fazer a diferença é o pormenor, porque estou a prever um combate bastante rijo. Qualquer metro quadrado de terreno vai ser disputado com determinação. Quem marcar primeiro vai ficar com uma grande vantagem para gerir, porque as duas equipas gostam de jogar em contra-ataque. Até alguém marcar primeiro vai ser uma disputa terrível", antecipa o treinador do conjunto de Moreira de Cónegos, que quer os jogadores completamente concentrados no confronto com os pacenses, sem pensar ainda na Taça CTT, na qual irão defrontar o Benfica, nas meias-finais.

"Queremos estar longe dos dois últimos, mas esse desafio não é só para nós, é para aqueles que estão perto de nós. O Paços também não está muito longe e também quer ter uma almofada confortável. Nós queremos fugir à linha vermelha, a linha da morte. Para não estar lá temos de somar pontos e um grande resultado é ganhar", insiste o técnico do Moreirense, desvalorizando as diversas baixas, ditadas por lesões e castigos.



"Independentemente do onze que jogar, é para chegar a Paços de Ferreira e tentar ganhar. Não temos tantas opções, é verdade, mas temos sempre jogadores", constata o comandante dos 'cónegos', não mostrando grandes ilusões em relação ao mercado, que se encontra aberto até ao final de janeiro: "Está entregue ao presidente e ao Marco [Couto]. São assuntos que se falaram há uns tempos. Já sei que se não vier ninguém é com este plantel que vou trabalhar. O que vier, tem de ser para acrescentar, para somar já temos o plantel cheio."

"Até hoje, não se falou de nada da Taça da Liga. Passa-nos completamente ao lado. Sabemos que o nosso grande objetivo é o campeonato, ficar na Liga. A Taça da Liga vem a seguir. Não estamos a viver a Taça da Liga como uma coisa do outro mundo. Uma coisa boa para nós é ganhar em Paços. Ainda vamos ter um desgaste do caraças na viagem para o Algarve. Vamos lá disputar a Taça na desportiva, mas, isto não quer dizer que não podemos ganhar. O foco está em Paços e no jogo com o Feirense, no meio aparece a Taça da Liga", assegura Augusto Inácio, pegando na importância dos dois encontros da Liga NOS, para apresentar as suas perspetivas para a segunda metade da temporada.

Autor: Bruno Freitas