As exibições de Barnes Osei e Fatai estão a ser acompanhadas ao pormenor pelos elementos da prospeção do P. Ferreira e tudo indica que terão lugar cativo no plantel dos castores da próxima temporada. O extremo ganês, de 23 anos, tem sido determinante no ataque do Arouca, sendo um do jogadores com mais passes para golo na 2ª Liga e até esteve nas cogitações para regressar no último mercado de inverno, acabando, no entanto, por permanecer no clube da Serra da Freita.

Já Fatai, de 21 anos, está cedido ao Sp. Covilhã e a realizar a melhor época desde que chegou a Portugal. Já soma 6 golos no campeonato e é um dos indiscutíveis no ataque dos serranos, que têm feito um bom desempenho na 2ª Liga.

Christian, Mateus, Diego Medeiros (Nacional), Paulo Henrique e Raul (Covilhã) são os outros jogadores emprestados a clubes da 2ª Liga para jogarem com mais regularidade e poderem evoluir. Entretanto, o plantel às ordens de João Henriques prepara a deslocação do próximo domingo, ao Estádio do Bonfim, para disputar com o V. Setúbal um duelo direto na luta pela permanência. As duas derrotas consecutivas averbadas pelos castores criam algum alarme, mas, mesmo assim, os pacenses ainda ocupam o 12º lugar da tabela classificativa.

Autor: José Santos