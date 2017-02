Continuar a ler

O ganês, que é internacional jovem pelo seu país, ingressou na equipa júnior do Paços com 18 anos e acabou por assinar contrato profissional com o clube, conseguindo estrear-se pela equipa principal nas últimas jornadas de 2013/14.Com uma cedência ao U. Madeira de permeio, Barnes soma 53 jogos disputados pelos castores (43 na liga, cinco na Taça de Portugal e outros cinco na Taça CTT) e um total de seis golos (dois na Taça CTT e os restantes quatro no principal campeonato, metade dos quais anotados na presente edição da 1.ª liga)."As destacadas exibições e a crescente valorização desportiva do atleta fizeram os castores adiantar a renovação de contrato, acautelando os interesses do clube face ao natural interesse do mercado", pode ainda ler-se no comunicado.A argumentação do clube fundamenta-se, sobretudo, nos dados referentes à época em curso e, nomeadamente, às 19 presenças do jogador nos 21 jogos realizados pelo Paços na 1.ª liga, o que faz de Barnes, por agora, o nono jogador do plantel mais utilizado (1.081 minutos), de um total de 27 que já alinharam na edição 2016/17 do campeonato.