Por comparação aos 18 jogadores que integraram a ficha de jogo com o Tondela (derrota por 2-0), na última jornada, lembrando que o Paços de Ferreira não tem divulgado as opções do técnico, deixaram os convocados os centrais Ricardo e Rui Correia, que cumprem castigo, e ainda o habitual titular Bruno Santos, terceiro jogador mais utilizado no onze depois de Pedrinho e Miguel Vieira, este último por opção.O médio André Leão, com um traumatismo no pé direito, volta a ficar de fora das opções de João Henriques, na única ausência motivada por problemas físicos.No histórico de confrontos no Bonfim, os sadinos, mesmo sem ganharem desde os 4-0 em 2013/14, levam ligeira vantagem, somando seis triunfos contra cinco dos pacenses em 15 encontros para o principal campeonato.O Paços de Ferreira, no 12.º lugar com 21 pontos, vai defrontar o Vitória de Setúbal, 18.º e último com 18, no estádio do Bonfim, no domingo, a partir das 16:00, num jogo referente à 23.ª jornada da I Liga.Lista dos 19 convocados:- Guarda-redes: Mário Felgueiras e Rafael Defendi.- Defesas: Marco Baixinho, Miguel Vieira, Quiñones, João Góis e Filipe Ferreira.- Médios: André Leal, Rafael Assis, Gian, Rúben Micael, Vasco Rocha e Pedrinho.- Avançados: Bruno Moreira, Bruno Leite, Xavier, Mabil, Hêndrio e Luiz Phellype.