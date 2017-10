Continuar a ler

O também lateral João Góis, recuperado de lesão, e André Leão, por opção técnica, também voltam aos eleitos do Paços, em substituição de Gian, Medeiros, Francisco Afonso e Rui Correia, estes dois últimos titulares no recinto 'azul e branco'.



Rui Correia, com um estiramento no adutor da coxa direita, é o único dos três elementos cuja saída é forçada.



O guarda-redes Marco Ribeiro (cirurgia ao joelho esquerdo) e os defesas esquerdos Filipe Ferreira (lesão na parede abdominal) e Quiñones (problema muscular na coxa esquerda) continuam entregues ao departamento médico do Paços e voltam a não ser opção.



O guarda-redes João Pinho e o central Dylan McGowan, ambos por opção técnica, completam a lista de ausentes para o jogo com o Estoril-Praia, um confronto historicamente equilibrado, registando três triunfos caseiros dos pacenses contra dois dos estorilistas em oito encontros.



O Paços de Ferreira, 13.º classificado com nove pontos, defronta o lanterna-vermelha Estoril-Praia, com seis, no Estádio Capital do Móvel, no domingo, pelas 18 horas, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Mário Felgueiras e Rafael Defendi.



Defesas: Marco Baixinho, Miguel Vieira, Bruno Santos, Ricardo e João Góis.



Médios: André Leão, André Leal, Vasco Rocha, Mateus e Pedrinho.



Avançados: Luiz Phellype, Hêndrio, Xavier, Mabil, Bruno Moreira e Welthon. O também lateral João Góis, recuperado de lesão, e André Leão, por opção técnica, também voltam aos eleitos do Paços, em substituição de Gian, Medeiros, Francisco Afonso e Rui Correia, estes dois últimos titulares no recinto 'azul e branco'.Rui Correia, com um estiramento no adutor da coxa direita, é o único dos três elementos cuja saída é forçada.O guarda-redes Marco Ribeiro (cirurgia ao joelho esquerdo) e os defesas esquerdos Filipe Ferreira (lesão na parede abdominal) e Quiñones (problema muscular na coxa esquerda) continuam entregues ao departamento médico do Paços e voltam a não ser opção.O guarda-redes João Pinho e o central Dylan McGowan, ambos por opção técnica, completam a lista de ausentes para o jogo com o Estoril-Praia, um confronto historicamente equilibrado, registando três triunfos caseiros dos pacenses contra dois dos estorilistas em oito encontros.O Paços de Ferreira, 13.º classificado com nove pontos, defronta o lanterna-vermelha Estoril-Praia, com seis, no Estádio Capital do Móvel, no domingo, pelas 18 horas, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.Mário Felgueiras e Rafael Defendi.Marco Baixinho, Miguel Vieira, Bruno Santos, Ricardo e João Góis.André Leão, André Leal, Vasco Rocha, Mateus e Pedrinho.Luiz Phellype, Hêndrio, Xavier, Mabil, Bruno Moreira e Welthon.

Bruno Santos regressou aos convocados e integra as primeiras escolhas de Petit como treinador do Paços de Ferreira, numa lista sem Rui Correia, para a receção ao Estoril-Praia, da 10.ª jornada da Liga NOS.O lateral brasileiro Bruno Santos, que falhou o jogo no Estádio do Dragão, no Porto, com o FC Porto (derrota por 6-1) devido a castigo, está de regresso à equipa e, provavelmente, ao 'onze' do Paços, agora sob orientação de Petit.

Autor: Lusa