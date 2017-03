Continuar a ler

"Temos tido alguma instabilidade ao nível dos jogadores disponíveis para jogar, mas valorizamos o plantel que temos e sentimos a equipa mais compacta e estável, acreditando que podemos resolver as coisas com a força do coletivo", disse a propósito Vasco Seabra, durante a conferência de antevisão ao jogo diante do Nacional.Minhoca também 'caiu' dos convocados, mas por opção, numa lista que voltou a contar com o médio André Sousa e o avançado Tony Taylor.Os centrais Miguel Vieira e Ricardo continuam lesionados e ausentes da competição, à semelhança do médio Mateus, ainda condicionado.João Pinho e Yerjet (guarda-redes), Francisco Afonso (defesa) e Cícero (avançado) completam a lista de ausentes, todos por opção técnica.Paços e Nacional já se defrontaram em 13 ocasiões na Madeira para a liga, com clara vantagem dos insulares, vencedores em nove ocasiões (69 por cento das vezes), a última das quais na época passada, por 3-0, contra apenas um triunfo dos 'castores' (2-1, em 13 de abril de 2008), na remota época de 2007/08.Rafael Defendi e Mário Felgueiras.: Gégé, João Góis, Bruno Santos, Filipe Ferreira e Pedro Monteiro.: Pedrinho, Filipe Melo, Ivo Rodrigues, André Leal, André Sousa e Vasco Rocha.: Welthon, Luiz Phellype, Ricardo Valente, Ricardo Valente, Tony Taylor e Medeiros.