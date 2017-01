O P. Ferreira fechou o seu mercado de transferências com a inclusão de três novos jogadores. São eles Gegé, Diego Medeiros e Tony Taylor, futebolistas que chegam para ajudar os castores a lutar pelos seus objetivos no que falta disputar na presente temporada.Antigo jogador do Arouca, Gegé assina pelo P. Ferreira até final da temporada 2017/18, ao passo que Diego Medeiros dá o salto do Famalicão para a Liga NOS, rubricando um contrato válido até 2019/20. Por fim, Tony Taylor está de regresso ao nosso país, depois de uma passagem pelo Estoril, tendo assinado até final da temporada.

Autor: Fábio Lima