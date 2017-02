Continuar a ler

Romeu, de 30 anos, começa agora a integrar os trabalhos normais da equipa, após recidiva de um problema muscular que data de janeiro de 2016, enquanto Paulo Henrique, de 20, tem sido afetado por vários problemas físicos, recuperando atualmente de uma lesão muscular na coxa direita.



O experiente médio e o lateral esquerdo ainda não foram utilizados esta época e, por via da decisão agora tomada pelo clube pacense, só poderão voltar a competir na próxima temporada.



O P. Ferreira tinha 30 jogadores no plantel e ultrapassava o limite permitido das 27 inscrições - Rabiola não está inscrito, Francisco Afonso e André Sousa são seniores de primeiro ano e ficam, por isso, isentos desta contabilidade, até um total de seis jogadores nas mesmas condições, o que é ainda extensivo a 20 elementos da formação, no máximo.



Tang Shi, Romeu e Paulo Henrique foram os jogadores sacrificados pelo P. Ferreira para viabilizar a inscrição dos três reforços de inverno, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte do clube.O chinês Tang Shi, com apenas duas presenças na equipa pacense e em jogos da Taça da Liga, contabilizando 152 minutos de utilização, rescindiu contrato. Nos casos de Romeu, em final de contrato, e de Paulo Henrique, com ligação ao clube até 2019, o P. Ferreira retirou as suas inscrições na liga devido a lesões prolongadas.

