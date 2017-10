As lesões sofridas por jogadores do sector defensivo têm obrigado Vasco Seabra a fazer constantes alterações e algumas adaptações por falta de alternativas.Esse problema vai agravar-se no próximo jogo do campeonato, frente ao FC Porto, uma vez que Bruno Santos cumpre um jogo de castigo e junta-se aos lesionados Filipe Ferreira e Quiñones na lista de indisponíveis, abrindo a Chico a porta da titularidade. O defesa, de apenas 20 anos, tem aproveitado as oportunidades concedidas pelo treinador sempre que é chamado para substituir as posições carenciadas, como aconteceu na receção ao Rio Ave, para a Taça CTT, num cenário que deverá repetir-se no domingo, em Coimbra, para a Taça de Portugal.

Autor: José Santos