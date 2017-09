Continuar a ler

Face a este contexto de grandes dificuldades, cresce a insatisfação entre os responsáveis da SDUQ, mas também entre os apoiantes dos castores, que têm recorrido às redes sociais para criticar as opções de Vasco Seabra e pedir a sua saída do comando técnico.



Tudo indica que o próximo encontro do campeonato nacional, diante de uma equipa de aspirações semelhantes como é o Moreirense, seja o derradeiro teste à capacidade reativa do treinador para tentar levar os seus jogadores para outros patamares exibicionais e apresentar um futebol que consiga convencer todo o universo pacense. Depois da próxima jornada há Taça CTT e paragem das competições, o que poderá ser visto como o momento ideal para mudar de treinador...



Esperança por Pedrinho



Entretanto, o Paços inicia esta manhã os trabalhos de preparação para a receção ao Moreirense e a prioridade passa por recuperar Pedrinho a tempo de poder regressar às opções. O médio é um jogador indispensável e já não defrontou o Benfica devido a problemas físicos. Quiñones é outro caso clínico que pode igualmente recuperar a tempo.

Vasco Seabra tem a sua continuidade no P. Ferreira em risco. As exibições pouco convincentes da equipa e o fraco rendimento nos encontros já realizados têm desagradado à estrutura da SDUQ, presidida por Rui Seabra, e a solução poderá mesmo passar pela mudança de treinador, de 34 anos.O P. Ferreira soma apenas duas vitórias em nove encontros oficiais já realizados, sendo que apenas uma foi alcançada no campeonato português. O clube começou a época a vencer em Arouca para a Taça CTT e nos oito encontros seguintes levou a melhor apenas sobre o V. Setúbal, em jogo da Liga NOS. Recentemente o P. Ferreira também foi derrotado pelo Leixões, na Taça CTT, e pelo Benfica, já nesta jornada do campeonato.

Autor: José Santos