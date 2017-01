Continuar a ler

O médio brasileiro, que falava aos jornalistas no final de mais uma sessão de treino, adiantou que a equipa tem vindo a trabalhar para tentar anular os pontos fortes do Sporting, para sair com uma vitória no final do jogo de sábado."Vamos trabalhar nos erros que o Sporting cometer. Vamos estudar ainda os jogos deles e esperamos que possamos ter inteligência, sabedoria para pôr em prática o que treinamos durante a semana, para que, no sábado, possamos anular os pontos fortes do Sporting e, se Deus quiser, conseguir a vitória", sublinhou.Para o camisola oito do Paços, a estratégia para o jogo de Alvalade poderá passar por ter bola e conseguir jogar no campo todo, diante de um adversário recheado de "excelentes jogadores"."Temos de jogar, mas com sabedoria, cautela. Sabemos que o Sporting tem excelentes jogadores, da baliza até lá na frente. Não vamos citar aqui um determinado jogador, mas sim procurar trabalhar para anular os pontos fortes do Sporting, que são toda a equipa e, com sabedoria e trabalho durante a semana, jogar e marcar em Alvalade", reforçou.O Sporting venceu apenas um dos últimos quatro jogos, entre campeonato e Taça da Liga, mas o 'jejum' do Paços é ainda maior: a equipa não vence há oito jogos, desde 16 de dezembro do ano passado, quando derrotou o Belenenses por 1-0. Christian disse que o problema está nos "pequenos detalhes", com reflexo nos resultados."As coisas estão a correr bem, sim, mas os resultados não estão a surgir. A nossa equipa está a jogar, a impor-se. Infelizmente, os resultados não aparecem. No decorrer dos jogos, estamos a falhar nos mínimos detalhes. Esperamos, no sábado, não errar, porque vai ser muito difícil, com o Sporting", afirmou.Com apenas 121 minutos de utilização em toda a época, devido a uma prolongada lesão, Christian procura regressar à competição e assegurou estar preparado para voltar a jogar regularmente, quem sabe já em Alvalade, no sábado, esperando repetir a titularidade recente no jogo diante do Vizela, para a Taça da Liga (2-2).O jogo entre Sporting e Paços de Ferreira realiza-se em Alvalade, no sábado, às 20h30, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.