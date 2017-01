Não basta ter por nome Defendi para tal ser garantia de defesas. Mas o guarda-redes brasileiro do Paços de Ferreira faz jus ao seu apelido e demonstrou-o perante o FC Porto, resistindo a todas as tentativas dos dragões de atingir as redes que defendia.

Na partida de sábado, que rendeu um precioso ponto à formação comandada por Vasco Seabra, o guarda-redes de 33 anos bateu o seu recorde de defesas da época, com um total de sete, uma mão-cheia delas negando grandes oportunidades aos jogadores do FC Porto. Defendi já tinha estado em grande atividade frente a Sporting (quatro intervenções) e Benfica (5), tendo-se também destacado perante o Estoril (5).

O brasileiro começou por ser aposta de Carlos Pinto e só falhou três jornadas da Liga devido a um problema físico, tendo sido rendido, nessas ocasiões, por Mário Felgueiras. O dono da baliza dos castores, recorde-se, chegou a Portugal na época de 2008/09, para o Aves, mas não se demorou muito tempo, voltando em 2014 para a Mata Real, mantendo-se desde aí quase sempre como titular. De resto, a equipa pacense treinou-se ontem de manhã para preparar a receção ao Vizela, jogo a contar para a Taça da Liga, e no qual Vasco Seabra deverá apostar nos menos utilizados.

Autor: José Santos