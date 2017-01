Dia decisivo para Massaia.sabe que dirigentes do P. Ferreira estão neste momento reunidos com o empresário do defesa central, presidente e diretor desportivo do Santa Clara, em Penafiel.Tal como o nosso jornal avançou na edição deste sábado, os dois clubes já têm tudo acertado para a transferência do jogador. Faltava apenas o sim de Massaia que poderá ser dado hoje ao Paços de Ferreira, mas Chaves e Marítimo estão na expectativa de assinar com o jogador a custo zero no final da época.O defesa central do Santa Clara não foi convocado para o jogo deste sábado com o Famalicão.

Autor: André Ferreira