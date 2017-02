Diego Medeiros está pronto para voltar a assumir a titularidade no ataque do P. Ferreira no jogo de amanhã, frente ao Rio Ave. O extremo, que conquistou o lugar na receção ao V. Setúbal, fazendo a sua estreia no onze em partidas da 1ª Liga, começou a semana com problemas físicos, mas ontem já demonstrou estar totalmente integrado e pronto para ir à luta.Recorde-se que o reforço de inverno, que brilhou ao serviço do Famalicão, esteve em destaque no embate com os sadinos, pois saiu dos seus pés o cruzamento para o golo inaugural de Welthon nessa partida. Para além disso, o brasileiro demonstrou pormenores interessantes, que mereceram uma crítica bastante positiva e alimentam a expectativa para as próximas exibições.De resto, o plantel tem esta manhã mais um treino à porta fechada (10.30), seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão de Vasco Seabra.

Autor: José Santos