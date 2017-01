A SDUQ continua no mercado à procura de reforços para reequilibrar alguns sectores do plantel e, no topo da agenda, está a aquisição de um extremo. Luiz Phellype colmata a falta de alternativas a Welthon (Cícero e Rabiola continuam lesionados), mas as alas precisam de receber uma injeção de qualidade para corresponderem ao que o técnico pretende.

Autor: José Santos