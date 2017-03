Continuar a ler

"Sou candidato a presidente nas próximas eleições do Paços de Ferreira. Candidato-me porque é o clube da terra em que nasci, que gosto e que ainda me motiva a ajudar a crescer de forma sustentada, financeira, desportiva e patrimonialmente", começa por dizer Fernando Sequeira.No mesmo comunicado, o sócio 45 do Paços de Ferreira junta, depois, novos argumentos à decisão de se recandidatar, manifestando preocupação com o rumo de uma eventual campanha envolvendo os putativos candidatos Paulo Meneses e Carlos Barbosa, sem nunca mencionar os seus nomes."Sem garantias, perfilam-se dois candidatos, que por reuniões realizadas, diversas auscultações e opiniões de muitos sócios, adivinha-se poder resultar numa campanha vazia de conteúdo e dando realce a questões que podem ferir o bom nome das pessoas em causa e o respeito que a nossa instituição merece e lhe é devido", pode ainda ler-se.Fernando Sequeira assegurou ainda não ter intenção de arvorar-se em salvador do que quer que seja, mas reiterou a aposta em preservar o bom nome da instituição Paços de Ferreira."Sem pretender arvorar-me salvador de nada, juntei os possíveis candidatos (porque são meus amigos) numa tentativa de unir consensos, ideias e propósitos, mas rapidamente me apercebi da impossibilidade que esses desideratos importantes para a instituição fossem conseguidos", acrescentou.A concluir, Sequeira, que oportunamente colocará o cargo de presidente da AG à disposição, prometeu nada mais dizer publicamente até às eleições e, assim, contribuir para "a calma e harmonia necessária e indispensável" de "toda a estrutura que defende os melhores resultados desportivos e para toda a administração que voluntariamente trabalha em prol do engrandecimento" do Paços de Ferreira.A primeira reação a esta anunciada candidatura surgiu pela voz de Paulo Meneses, atual presidente da SDUQ, no final do jogo que opôs hoje Paços e Tondela (0-0), antes mesmo de a mesma ser oficializada."(Fernando Sequeira) Tem legitimidade para o fazer, mas, se fosse eu a pessoa em causa, o meu procedimento não seria esse. Fiquei surpreendido pelo 'timing' da candidatura", referiu.Paulo Meneses disse ainda não fazer parte de qualquer fação, assegurando que só revelará a sua posição sobre as eleições "quando o Paços tiver uma posição de estabilidade no campeonato".Na história do Paços de Ferreira, nunca umas eleições para os seus órgãos sociais tiveram a participação de três candidatos.