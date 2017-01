Filipe Melo está certo como reforço do P. Ferreira por empréstimo do Sheffield Wednesday até ao final da época. Os castores superaram a forte concorrência pelo médio, pois vários clubes estavam também interessados no concurso de Filipe Melo, como Belenenses, Moreirense, Boavista e Chaves.Entretanto, Welthon continua a ser a principal figura no ataque dos castores e os rumores que dão conta do interesse do V. Guimarães passam ao lado. O foco é total no Marítimo.

Autor: José Santos