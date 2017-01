Filipe Melo está pronto para fazer a sua estreia com a camisola do Paços de Ferreira e pode ser a surpresa reservada por Vasco Seabra para o jogo de amanhã, frente ao Sporting.

O jogador, cedido pelos ingleses do Sheffield Wednesday, já tem a sua inscrição regularizada, depois da chegada do certificado internacional, e é o principal candidato a ocupar um lugar no meio-campo para substituir Mateus, que não tem realizado exibições muito convincentes. No entanto, Christian também está à espreita de uma oportunidade na equipa e é outra opção em aberto para a zona intermediária.

O jogo com o Sporting deverá ainda marcar a estreia do reforço Luiz Phellype nos convocados. O brasileiro já trabalha com a equipa desde o início do mês, mas ainda não foi chamado pelo treinador. De resto, o extremo Alex continua a ser apontado como potencial reforço para o ataque e o acordo com o V. Guimarães para a cedência do jogador está praticamente concluído. Ainda no que respeita a contratações, os castores preparam-se para tentar contratar o central Victor Massaia ao Santa Clara, embora existam mais clubes interessados no defesa-central brasileiro de 24 anos.

Autor: José Santos