Continuar a ler

Recorde-se que Filipe Melo já foi colocado na órbita do Boavista e do Chaves, sendo que o médio-defensivo brasileiro notabilizou-se ao serviço do Moreirense, surgindo depois a possibilidade de jogar no futebol inglês.



O clube pacense só ainda não oficializou esta contratação porque ainda decorrem negociações para acertar um contrato válido por uma época e meia. Hoje haverá fumo branco... Recorde-se que Filipe Melo já foi colocado na órbita do Boavista e do Chaves, sendo que o médio-defensivo brasileiro notabilizou-se ao serviço do Moreirense, surgindo depois a possibilidade de jogar no futebol inglês.O clube pacense só ainda não oficializou esta contratação porque ainda decorrem negociações para acertar um contrato válido por uma época e meia. Hoje haverá fumo branco...

O Paços de Ferreira tem praticamente garantida a contratação de Filipe Melo para reforçar o meio-campo. O jogador, de 27 anos, foi o escolhido pelo treinador Vasco Seabra para reforçar aquela zona do terreno e, a confirmar-se, chegará para colmatar a saída de Leandro Silva, que está a caminho da Académica, onde já jogou na época passada por empréstimo do FC Porto.Filipe Melo não estava a ser utilizado no Sheffield Wednesday, treinado por Carlos Carvalhal, e a solução deverá passar mesmo por regressar a Portugal, podendo assim ingressar nos castores e reforçar um sector que os pacenses sentiram muitas dificuldades em colmatar na primeira parte da temporada, devido às ausências prolongadas, por lesão, de Romeu e Christian.

Autor: José Santos