Filipe Ribeiro, treinador adjunto do P. Ferreira abordou a expulsão de Vasco Seabra diante do Rio Ave dizendo que são situações normais no futebol."São coisas normais do jogo, houve uma intervenção do árbitro que entendeu que o Vasco tinha dito algo não adequado e expulsou-o. Mas não comentamos, porque não falamos de arbitragens. Claro que a presença do treinador é sempre importante para a comunicação da equipa, mas não é por aí que a equipa tenha se tenha sentido. Não penso que tenha sido um desfecho importante", comentou.Sobre o empate sem golos, o técnido disse que "todos os pontos são importantes e este também o é": "Jogámos contra uma equipa a quem reconhecemos qualidade ofensiva e mesmo ambicionando os três pontos não o conseguimos. Assim, acho que somar um ponto acaba por ser positivo. Tivemos na parte final um pouco mais de capacidade para chegar à baliza contrária, mas não tivemos eficácia. É um dos momentos que precisamos ter um crescimento maior. Ainda assim, fomos consistentes defensivamente, e embora quiséssemos ter mais critério no ataque, não fomos capazes, mas estamos a crescer".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões