O mesmo acontece com Medeiros, sem jogar desde 15 de outubro, quando alinhou a partir da segunda parte do jogo da Taça de Portugal em Coimbra, diante da Académica, da 2.ª Liga, num encontro que ditou a eliminação do Paços (derrota por 2-1 no prolongamento, após 1-1 no tempo regulamentar).Rui Correia e Filipe Ferreira já não constam do boletim clínico, mas estão sem ritmo e voltam a ficar de fora, numa lista de ausentes extensiva ao guarda-redes João Pinho e ao defesa Dylan McGowan, também por opção técnica.O guarda-redes Marco Ribeiro (cirurgia ao joelho esquerdo) e o defesa esquerdo Quiñones (lesão muscular na coxa esquerda) continuam em recuperação e mantêm-se de fora da competição e do jogo com o Desportivo de Chaves, um confronto marcado pelo equilíbrio, com um triunfo para cada lado nas três partidas realizadas em Chaves para o principal campeonato.O Paços de Ferreira, no 10.º lugar, com 12 pontos, e o Desportivo de Chaves, 16.º, com oito, defrontam-se no domingo no Estádio Municipal de Chaves, a partir das 16:00, num jogo que terá arbitragem de Vasco Santos, da associação do Porto.Mário Felgueiras e Rafael Defendi.Marco Baixinho, Miguel Vieira, Francisco Afonso, Ricardo e João Góis.André Leão, André Leal, Vasco Rocha, Mateus e Pedrinho.Luiz Phellype, Hêndrio, Xavier, Mabil, Medeiros, Bruno Moreira e Welthon.