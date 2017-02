Continuar a ler

Gégé e Diego Medeiros substituem nos convocados Marco Baixinho, que vai cumprir castigo, e Ricardo Valente, jogador cedido pelos vimaranenses e que os regulamentos impedem de defrontar o clube que detém os seus direitos desportivos.A primeira 'seleção' de Vasco Seabra após o fecho do mercado de transferências fica muito marcada pelas lesões: Cícero recupera de cirurgia na coxa direita, Ricardo tem uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Filipe Ferreira, Miguel Vieira e Ivo Rodrigues estão condicionados.Fora dos planos do técnico até ao final da época mas igualmente de baixa continuam Romeu e Paulo Henrique, cujas inscrições foram agora retiradas devido a lesão prolongada, e Rabiola, que recupera de cirurgia ao joelho esquerdo e nem sequer chegou a ser inscrito.O chinês Tang Shi rescindiu, por sua vez, contrato e, por comparação ao jogo com o Sporting (derrota por 4-2) na última jornada, foi substituído nos convocados por João Góis, sem jogar desde a vitória por 1-0 na receção ao Belenenses, a 16 de dezembro do ano passado.O avançado Tony Taylor, que alinhava nos Estados Unidos, é o único dos cinco reforços de inverno dos 'castores' que ainda não é opção, continuando a aguardar a chegada do certificado internacional.O jogo entre o Paços de Ferreira, num 'perigoso' 15.º lugar, com 17 pontos, e o Vitória de Guimarães, quinto, em zona europeia, com 35, realiza-se no Estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, pelas 20h30, e vai ser arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.Rafael Defendi e Mário Felgueiras.Bruno Santos, João Góis, Gégé e Pedro Monteiro.Pedrinho, Mateus, Filipe Melo, Minhoca, André Leal, Christian, Vasco Rocha e André Sousa.Welthon, Luiz Phellype, Barnes e Medeiros.